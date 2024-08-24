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Следствие устанавливает сообщников по захвату заложников в ИК-19 под Волгоградом

Следствие устанавливает возможных сообщников осужденных, захвативших заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом 24 августа сообщили ТАСС правоохранительные органы.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — сообщил источник агентства.

По его словам, в том числе устанавливается круг общения осужденных на свободе.

В пятницу в ИК-19 в Волгоградской области четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, четверо осужденных пострадали. В тот же день Росгвардия освободила заложников и нейтрализовала преступников, правопорядок в колонии был восстановлен.

Возбуждено уголовное дело, о ситуации было оперативно доложено президенту России Владимиру Путину. Прокуратура региона проверяет соблюдение безопасности и режима в ИК-19. Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших.

Все пострадавшие сотрудники ФСИН продолжают получать лечение в медицинских учреждениях Волгограда. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Спецназ и сотрудники ФСИН усилили меры безопасности в колонии.

расследование