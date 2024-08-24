Следствие устанавливает сообщников по захвату заложников в ИК-19 под Волгоградом

«Сейчас устанавливается, были ли сообщники у осужденных, которые накануне совершили нападение на сотрудников колонии и взяли их в заложники», — сообщил источник агентства.
По его словам, в том числе устанавливается круг общения осужденных на свободе.
В пятницу в ИК-19 в Волгоградской области четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, четверо осужденных пострадали. В тот же день Росгвардия освободила заложников и нейтрализовала преступников, правопорядок в колонии был восстановлен.
Возбуждено уголовное дело, о ситуации было оперативно доложено президенту России Владимиру Путину. Прокуратура региона проверяет соблюдение безопасности и режима в ИК-19. Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших.
Все пострадавшие сотрудники ФСИН продолжают получать лечение в медицинских учреждениях Волгограда. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Спецназ и сотрудники ФСИН усилили меры безопасности в колонии.