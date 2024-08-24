Следствие устанавливает сообщников по захвату заложников в ИК-19 под Волгоградом

В пятницу в ИК-19 в Волгоградской области четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. В результате погибли четверо сотрудников ФСИН, четверо осужденных пострадали. В тот же день Росгвардия освободила заложников и нейтрализовала преступников, правопорядок в колонии был восстановлен.