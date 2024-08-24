Воронежский боец СВО отбил головой дрон-камикадзе и выжил

Боец СВО из Воронежской области Михаил стал известен на всю Россию, отбив головой дрон-камикадзе. Мужчина остался жив и сейчас проходит лечение. Об этом рассказали в правительстве области.
Михаил — потомственный казак. В 2014 году он добровольцем помогал защищать свою страну. В 2024 году вновь вернулся на поле боя, подписав контракт с Минобороны. Он попал в одну из штурмовых рот 20 армии.
4 августа Михаил в отряде штурмовой группы выдвинулся на задание на Харьковском направлении, где их встретил огонь противника. Один осколок застрял рядом с позвоночником, два осколка от польской мины попали прямо в голень. Противник его увидел. Думал, что тот обессилел и решил его добить с помощью дрона-камикадзе.
Боец не растерялся и отбил дрон головой в каске, после чего, в состоянии шока, дошел до своего отряда, где ему оказали первую помощь.
Сейчас Михаил находится в больнице и ждет операции на позвоночнике. В своих соцсетях он делится, что мечтает о возвращении на поле боя к своим товарищам.