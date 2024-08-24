Воронежский боец СВО отбил головой дрон-камикадзе и выжил

4 августа Михаил в отряде штурмовой группы выдвинулся на задание на Харьковском направлении, где их встретил огонь противника. Один осколок застрял рядом с позвоночником, два осколка от польской мины попали прямо в голень. Противник его увидел. Думал, что тот обессилел и решил его добить с помощью дрона-камикадзе.