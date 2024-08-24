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В ДТП в Любинском районе пострадали семь человек

Авария произошла сегодня утром на трассе Тюмень-Омск.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в половине шестого утра на 551 километре автодороги Тюмень—Омск в Любинском районе Омской области случилось крупное ДТП. В результате аварии пострадали семь человек, двое из них дети.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Омской области, по предварительным данным 52-летний водитель легкового автомобиля «Митсубиси» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Субару».

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семь человек, пострадали водители и пассажиры всех автомобилей.

В «Субару»: 38-летний водитель, его 37-летняя пассажирка и 5-летний ребенок.

В «Митсубиси»: водитель и его пассажиры — 55-летняя женщина, 16-летняя девушка и 12-летний мальчик.

Все пострадавшие доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка.