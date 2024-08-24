Под Ростовом 20-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП с иномаркой

— 23 августа, в 23.20, на улице Советской в Шахтах 24-летний водитель автомобиля Ford focus, по предварительным данным, не занял соответствующее крайнее левое положение при выполнении разворота налево, и машина столкнулась с движущимся в том направлении мотоциклом Honda, которым управлял 20-летний водитель, — уточнили в Госавтоинспекции.