Под Ростовом 20-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП с иномаркой

В Шахтах Ростовской области в аварии погиб 20-летний мотоциклист. Смертельное ДТП произошло накануне вечером при столкновении с иномаркой на городской дороге. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— 23 августа, в 23.20, на улице Советской в Шахтах 24-летний водитель автомобиля Ford focus, по предварительным данным, не занял соответствующее крайнее левое положение при выполнении разворота налево, и машина столкнулась с движущимся в том направлении мотоциклом Honda, которым управлял 20-летний водитель, — уточнили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
— Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств случившегося, — добавили в ведомстве.