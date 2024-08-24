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Под Ростовом 20-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП с иномаркой

При столкновении с легковушкой в Шахтах насмерть разбился мотоциклист.

Источник: УГАИ по Ростовской области

В Шахтах Ростовской области в аварии погиб 20-летний мотоциклист. Смертельное ДТП произошло накануне вечером при столкновении с иномаркой на городской дороге. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.

— 23 августа, в 23.20, на улице Советской в Шахтах 24-летний водитель автомобиля Ford focus, по предварительным данным, не занял соответствующее крайнее левое положение при выполнении разворота налево, и машина столкнулась с движущимся в том направлении мотоциклом Honda, которым управлял 20-летний водитель, — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

— Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств случившегося, — добавили в ведомстве.