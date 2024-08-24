В Севастополе у пирса яхт-клуба уничтожили украинский беспилотник

В субботу он сообщил, что подавленный средствами РЭБ украинский беспилотник, предварительно, с полным боезарядом, прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе.
«Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, взрывотехники спецподразделения в ходе осмотра взрывоопасного предмета установили наличие боезаряда, а в связи с опасностью транспортировки было принято решение о его дальнейшем уничтожении на месте обнаружения.