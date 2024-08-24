Александр Бастрыкин поручил проверить сведения об избиении инвалида в Ростове

— Внимание главы ведомства обращено на публикацию в соцсети о том, что 22 августа в переулке Днепровском в Ростове-на-Дону избили инвалида-колясочника, заступившегося за местных жителей, — уточнили в региональном управлении Следкома. — В СУ СК России по Ростовской области начата процессуальная проверка.