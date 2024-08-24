Александр Бастрыкин поручил проверить сведения об избиении инвалида в Ростове

Публикация об избиении инвалида-колясочника в Ростове-на-Дону привлекла внимание в центральном аппарате СК РФ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях, — сообщили в пресс-службе Ведомства.
— Внимание главы ведомства обращено на публикацию в соцсети о том, что 22 августа в переулке Днепровском в Ростове-на-Дону избили инвалида-колясочника, заступившегося за местных жителей, — уточнили в региональном управлении Следкома. — В СУ СК России по Ростовской области начата процессуальная проверка.
Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Ростовской области Станиславу Ковалеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а после — о результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в СК региона.