Глава Острогожского района обратился с жителями в связи с режимом ЧС

«Также в районе наблюдаются перебои с электроснабжением, энергетики приступят к работам после разрешения оперативных служб. Убедительно просим жителей Острогожского района при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним. О находках, которые могут быть опасными, необходимо незамедлительно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112», — подчеркнул Сергей Хорошилов.