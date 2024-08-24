Глава Острогожского района обратился с жителями в связи с режимом ЧС

Глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов обратился к жителям региона в посте в соцсетях, опубликованном пресс-службой облправительства.
«Также в районе наблюдаются перебои с электроснабжением, энергетики приступят к работам после разрешения оперативных служб. Убедительно просим жителей Острогожского района при обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним. О находках, которые могут быть опасными, необходимо незамедлительно сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112», — подчеркнул Сергей Хорошилов.
Глава напомнил, что в результате ночной атаки БПЛА в Острогожском районе произошла детонация взрывоопасных объектов. Для ликвидации последствий в трех поселениях района введен режим ЧС. Оперативные службы скоординированы и уже приступили к работе.