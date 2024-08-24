Трое воронежцев пострадали в ДТП

У дома № 4А по улице Тепличная в городе Воронежа 78-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт», двигаясь по улице Лазурной со стороны улице Рассветной в направлении улице Тепличной, на перекрестке не равнозначных дорог, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Рено Дастер», под управлением 46-летней местной жительницы.