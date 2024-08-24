По делу о покушении на Симоньян допросили еще трех потерпевших

О подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак летом 2023 года сообщили в ФСБ России. В службе отметили, что преступная группа действовала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Одним из подозреваемых оказался девятиклассник. Школьник стал уже восьмым фигурантом громкого дела. Что известно о покушении на российских журналисток — в материале «Вечерней Москвы».