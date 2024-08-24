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По делу о покушении на Симоньян допросили еще трех потерпевших

Сотрудники Следственного комитета РФ допросили еще трех потерпевших в ходе расследования подготовки покушения на главного редактора международного информагентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Соответствующие данные указаны в материалах дела.

Источник: РИА "Новости"

— В качестве потерпевших дополнительно допрошены три человека, — указано в документах, на которые ссылается РИА Новости.

Других подробностей расследования не приводится.

Незадолго до этого стало известно, что следователи провели очную ставку с участием обвиняемых в подготовке преступления.

В конце июля Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении, в том числе от лица своей семьи.

О подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак летом 2023 года сообщили в ФСБ России. В службе отметили, что преступная группа действовала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Одним из подозреваемых оказался девятиклассник. Школьник стал уже восьмым фигурантом громкого дела. Что известно о покушении на российских журналисток — в материале «Вечерней Москвы».

расследование