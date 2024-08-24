Финские пограничники задержали нарушителя границы с Россией

Вчера, 23 августа, финский пограничный отряд Кайнуу в Лапландии задержал человека, который подозревается в незаконном пересечении границы со стороны России, пишет информационное агентство STT со ссылкой на представителей пограничной службы. По данным ведомства, мужчина был задержан рядом с городом Кухмо, расположенном в 70 км от российской границы. Он обратился с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии. Гражданство задержанного финское ведомство не уточняет.