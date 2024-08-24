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Финские пограничники задержали нарушителя границы с Россией

Вчера, 23 августа, финский пограничный отряд Кайнуу в Лапландии задержал человека, который подозревается в незаконном пересечении границы со стороны России, пишет информационное агентство STT со ссылкой на представителей пограничной службы. По данным ведомства, мужчина был задержан рядом с городом Кухмо, расположенном в 70 км от российской границы. Он обратился с просьбой о предоставлении убежища в Финляндии. Гражданство задержанного финское ведомство не уточняет.

Источник: РИА "Новости"

«Пограничная служба проведет предварительное расследование в любом случае, даже если подозреваемый не будет признан виновным в совершении преступления», — рассказал директор пограничного отряда Кайнуу Топи Пииройнен (цитата по ТАСС). Пииройнен добавил, что ведомство поддерживает постоянный контакт по поводу инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района Республики Карелия.

22 июля в Финляндии вступил в силу закон, согласно которому прибывающие из России беженцы обязаны находиться в спеццентрах на границе до рассмотрения их заявления об убежище. В случае отказа они будут депортированы без возможности обжалования. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что в случае принятия закона граница с Россией может быть частично открыта.

Осенью 2023 года финские власти начали постепенно закрывать КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из третьих стран. В апреле 2024-го правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией бессрочно, до особого уведомления.