Финские пограничники задержали нарушителя границы с Россией

«Пограничная служба проведет предварительное расследование в любом случае, даже если подозреваемый не будет признан виновным в совершении преступления», — рассказал директор пограничного отряда Кайнуу Топи Пииройнен (цитата по ТАСС). Пииройнен добавил, что ведомство поддерживает постоянный контакт по поводу инцидента с пограничным комиссаром Калевальского района Республики Карелия.
22 июля в Финляндии вступил в силу закон, согласно которому прибывающие из России беженцы обязаны находиться в спеццентрах на границе до рассмотрения их заявления об убежище. В случае отказа они будут депортированы без возможности обжалования. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что в случае принятия закона граница с Россией может быть частично открыта.
Осенью 2023 года финские власти начали постепенно закрывать КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из третьих стран. В апреле 2024-го правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией бессрочно, до особого уведомления.