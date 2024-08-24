Годовалая девочка пострадала в ДТП в Ростовской области

ДТП, в котором пострадал маленький ребенок, произошло в Ростовской области в пятницу, 23 августа. Как рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ, авария произошла в Волгодонске.
— В 11 часов поступила информация о ДТП по улице Цимлянское шоссе. 68-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В итоге его машина столкнулась с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 29-летний водитель, — прокомментировали в Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП водитель иномарки и пассажир — годовалая девочка — с травмами были доставлены в больницу.
— Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, — заверили в ведомстве. — Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.