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Годовалая девочка пострадала в ДТП в Ростовской области

Под Ростовом после аварии с двумя легковушками в больницу попал малыш.

Источник: Комсомольская правда

ДТП, в котором пострадал маленький ребенок, произошло в Ростовской области в пятницу, 23 августа. Как рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ, авария произошла в Волгодонске.

— В 11 часов поступила информация о ДТП по улице Цимлянское шоссе. 68-летний водитель Chevrolet Niva, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля. В итоге его машина столкнулась с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 29-летний водитель, — прокомментировали в Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП водитель иномарки и пассажир — годовалая девочка — с травмами были доставлены в больницу.

— Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, — заверили в ведомстве. — Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.