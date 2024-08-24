Жители Екатеринбурга отдали мошенникам около 33 миллионов рублей

Жители Екатеринбурга отдали мошенникам десятки миллионов рублей. Это следует из заявлений, поступивших в полицию города за неделю с 19 по 24 августа.
— Только на уходящей неделе в городскую полицию поступило заявлений о мошенничестве на сумму около 33 миллионов рублей, — сообщает пресс-группа полиции Екатеринбурга.
В связи с непрекращающимся ростом количества дистанционных мошенничеств по отношению к горожанам силовики вышли на массовый профилактический рейд с участием строевых подразделений гарнизона полиции. Его возглавил Начальник УМВД Екатеринбурга Максим Метелица.
По его словам, еженедельный ущерб, причиненный аферистами горожанам, составляет более 20−30 миллионов рублей. Максим Метелица призвал жителей Екатеринбурга не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефона, а также сохранять бдительность.