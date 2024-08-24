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Мошенники похитили накопления нижегородского актера

Мошенники похитили накопления нижегородского актера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

86-летний мужчина сообщил о хищении крупной суммы в отдел полиции № 5 Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

По словам заявителя, ему поступил телефонный звонок от якобы директора. Мужчина предупредил артиста о том, что с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов, которые проводят операцию по задержанию мошенников и нужно оказать им содействие.

После этого потерпевшему позвонил якобы менеджер банка, который продолжил вводить его в заблуждение. В течение месяца нижегородец следовал полученным инструкциям. Он снимал со своих счетов деньги, после чего переводил их на различные реквизиты, продиктованные собеседником.

Когда злоумышленники поняли, что у пожилого актёра больше нет финансовых активов, они перестали выходить с ним на связь и ниегородец осознал, что его денежные средства оказались в руках злоумышленников. На этот момент он уже перевёл мошенникам 2 795 000 рублей.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).