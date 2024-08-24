Мошенники похитили накопления нижегородского актера

Когда злоумышленники поняли, что у пожилого актёра больше нет финансовых активов, они перестали выходить с ним на связь и ниегородец осознал, что его денежные средства оказались в руках злоумышленников. На этот момент он уже перевёл мошенникам 2 795 000 рублей.