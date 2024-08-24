Вор-рецидивист в федеральном розыске попался на краже пылесоса под Ростовом

В Таганроге Ростовской области поймали вора-рецидивиста, объявленного в федеральный розыск на попытке вынести из магазина робот-пылесос. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
— Вечером экипаж группы задержания получил информацию о сработавшей кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов крупной торговой сети, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Прибыв на место, росгвардейцы установили, что посетитель магазина пытался похитить робот-пылесос стоимостью порядка 5500 рублей.
Проверяя личность задержанного по базе данных, сотрудники выяснили, что перед ними неоднократно судимый 33-летний мужчина, которого за несколько дней до инцидента объявили в федеральный розыск за кражи.
Кстати, в тот же день патрульные Росгвардии в Новочеркасске заметили женщину, которая шла вдоль шоссе, рискуя попасть под колеса. Они спросили, нужна ли ей помощь, и проверили документы. Оказалось, что 35-летнюю женщину почти два месяца разыскивали за то, что она без спроса угнала чужую машину покататься без цели кражи.
— Правоохранители доставили обоих в местные отделы полиции для разбирательства, — рассказали в ведомстве.