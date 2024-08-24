Вор-рецидивист в федеральном розыске попался на краже пылесоса под Ростовом

Кстати, в тот же день патрульные Росгвардии в Новочеркасске заметили женщину, которая шла вдоль шоссе, рискуя попасть под колеса. Они спросили, нужна ли ей помощь, и проверили документы. Оказалось, что 35-летнюю женщину почти два месяца разыскивали за то, что она без спроса угнала чужую машину покататься без цели кражи.