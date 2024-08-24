Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вор-рецидивист в федеральном розыске попался на краже пылесоса под Ростовом

В Таганроге преступника в федеральном розыске поймали на краже робота-пылесоса.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области поймали вора-рецидивиста, объявленного в федеральный розыск на попытке вынести из магазина робот-пылесос. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

— Вечером экипаж группы задержания получил информацию о сработавшей кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов крупной торговой сети, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Прибыв на место, росгвардейцы установили, что посетитель магазина пытался похитить робот-пылесос стоимостью порядка 5500 рублей.

Проверяя личность задержанного по базе данных, сотрудники выяснили, что перед ними неоднократно судимый 33-летний мужчина, которого за несколько дней до инцидента объявили в федеральный розыск за кражи.

Кстати, в тот же день патрульные Росгвардии в Новочеркасске заметили женщину, которая шла вдоль шоссе, рискуя попасть под колеса. Они спросили, нужна ли ей помощь, и проверили документы. Оказалось, что 35-летнюю женщину почти два месяца разыскивали за то, что она без спроса угнала чужую машину покататься без цели кражи.

— Правоохранители доставили обоих в местные отделы полиции для разбирательства, — рассказали в ведомстве.