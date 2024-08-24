В Германии задержали подростка в связи с атакой с ножом на прохожих

В ходе пресс-конференции полиции Дюссельдорфа сотрудники правоохранительных органов сообщили, что устанавливают связь молодого человека с атакой и мотивы преступника. В ведомстве не исключают терроризм как причину нападения злоумышленника.
Атаку на граждан полиция назвала «очень целенаправленной», по данным ведомства, преступник целился в шеи пострадавших.
Ранее неизвестный напал с ножом на людей во время празднования 650-летия Золингена. В результате атаки погибли двое мужчин и женщина. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них — серьезные.
Нападение произошло в районе Фронхоф в центре города. Празднование было прервано, полиция попросила собравшихся покинуть район. Центр города оцепили. Полиция направила вертолет на поиски нападавшего.