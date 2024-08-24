В Турции погибли два российских моряка

По ее данным, это 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов. В компании-операторе судна сообщили, что моряки упали в один из палубных люков. Проверяется версия, что они могли отравиться газом в трюме корабля. Проводится судебно-медицинская экспертиза. После установления причин смерти Мартынова и Мочалова их тела отправят в Россию.