В Храброво наблюдается массовая задержка авиарейсов из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга

В калининградском аэропорту Храброво отмечается массовая задержка авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В субботу, 24 августа, по состоянию на 17.09 зафиксирована опоздание как минимум четырёх рейсов. По словам пассажиров, никакой информации о задержках не предоставляется. «Самолёт “Уральский авиалиний” из Домодедово вообще должен был прилететь в 10.45, однако он приземлился лишь в начале шестого», — утверждают очевидцы.
В справочной аэропорта корреспонденту «Клопс» не смогли ответить о причинах задержек. «Советуем обращаться в соответствующие службы авиакомпаний-партнёров», — подчеркнули в Храброво.
В пятницу, 23 августа, в Храброво задерживались восемь рейсов.