В Храброво наблюдается массовая задержка авиарейсов из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга

В субботу, 24 августа, по состоянию на 17.09 зафиксирована опоздание как минимум четырёх рейсов. По словам пассажиров, никакой информации о задержках не предоставляется. «Самолёт “Уральский авиалиний” из Домодедово вообще должен был прилететь в 10.45, однако он приземлился лишь в начале шестого», — утверждают очевидцы.