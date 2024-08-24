Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво наблюдается массовая задержка авиарейсов из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга

О причинах не сообщается.

Источник: Depositphotos

В калининградском аэропорту Храброво отмечается массовая задержка авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

В субботу, 24 августа, по состоянию на 17.09 зафиксирована опоздание как минимум четырёх рейсов. По словам пассажиров, никакой информации о задержках не предоставляется. «Самолёт “Уральский авиалиний” из Домодедово вообще должен был прилететь в 10.45, однако он приземлился лишь в начале шестого», — утверждают очевидцы.

В справочной аэропорта корреспонденту «Клопс» не смогли ответить о причинах задержек. «Советуем обращаться в соответствующие службы авиакомпаний-партнёров», — подчеркнули в Храброво.

В пятницу, 23 августа, в Храброво задерживались восемь рейсов.