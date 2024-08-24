Омбудсмен Москалькова заявила, что продолжит работу по возвращению пленных

«Друзья, а если ваши 18-летние дети, уже находящиеся в Минобороны, они являются служащими, не должны защищать отечество, даже когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?», — выразил свою оценку командир «Ахмата».