Свыше 200 курян обратились за медпомощью после атак ВСУ на регион

В правительстве также сообщили, что сейчас в пунктах временного размещения находится почти 7 тыс. человек. «В 94 ПВР Курской области замещено 6 968 человек, в том числе 1 459 детей. В 123 ПВР 25 регионов России размещено 2 974 человека, в том числе 1 309 детей», — говорится в сообщении.