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Свыше 200 курян обратились за медпомощью после атак ВСУ на регион

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Число пострадавших, обратившихся в медучреждения после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Курской области, выросло до 201. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«С 6 августа за медицинской помощью обратился 201 курянин, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что лечение в стационарах проходят 77 человек, 2 из которых — дети. Ранее правительство сообщало, что медицинская помощь понадобилась 195 людям.

В правительстве также сообщили, что сейчас в пунктах временного размещения находится почти 7 тыс. человек. «В 94 ПВР Курской области замещено 6 968 человек, в том числе 1 459 детей. В 123 ПВР 25 регионов России размещено 2 974 человека, в том числе 1 309 детей», — говорится в сообщении.