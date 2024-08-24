Свыше 200 курян обратились за медпомощью после атак ВСУ на регион

«С 6 августа за медицинской помощью обратился 201 курянин, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что лечение в стационарах проходят 77 человек, 2 из которых — дети. Ранее правительство сообщало, что медицинская помощь понадобилась 195 людям.
В правительстве также сообщили, что сейчас в пунктах временного размещения находится почти 7 тыс. человек. «В 94 ПВР Курской области замещено 6 968 человек, в том числе 1 459 детей. В 123 ПВР 25 регионов России размещено 2 974 человека, в том числе 1 309 детей», — говорится в сообщении.