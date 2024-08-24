Боялся, что закопают в степи: В Калмыкии двух адвокатов обвиняют в принуждении к ложным показаниям

Про небывалое везение порой говорят: «Оказаться в нужное время в нужном месте». У 43-летнего жителя Калмыкии Сергея (все имена изменены — прим. ред.) вышло с точностью до наоборот. Ему не повезло прийти на ум малознакомой женщине и стать мнимым шансом на спасение.
НЕ ХОТЕЛА ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПРАВ.
Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», все началось еще в 2022 году, когда Алена из Элисты, которой на тот момент было 40 лет, якобы села за руль пьяной и в таком состоянии попалась инспектору ДПС. Учитывая, что ее уже наказывали за подобное нарушение ранее, дело пахло лишением прав. Но расставаться со своей «ласточкой» и превращаться в пешехода маме двоих детей не хотелось.
По информации источника, женщина наняла адвоката Инну, а та якобы советовалась с коллегой Алексеем. После мозгового штурма все вспомнили про Сергея, знакомого Алены, который в день, когда она попалась патрульным, находился неподалеку. Этот мужчина, как известный любитель спиртного и одинокий человек, за которого никто не вступится, казался идеальным вариантом, чтобы повесить вину на него.
Обрабатывать жертву начали издалека.
Предварительно, адвокаты, Алена и ее мужчина Давид посовещались и рершили уговорить Сергея обмануть следствие, сказав, что в тот день именно он был за рулем, и Алена была лишь пассажиркой.
И, как рассказали уже в следственном комитете по Республике Калмыкия, специалисты даже подготовили текст заведомо ложных показаний и принимали участие в ходе предварительного следствия, чтобы контролировать ответы и действия Сергея, следить, укладываются ли они в «легенду».
ВЗЯЛИ ДЕЛО В СВОИ РУКИ.
Возможно, представлявшие ее интересы специалисты показались Алене недостаточно старательными. Тогда она, по информации источника, с Давидом взяли дело в свои руки.
Парочка якобы нашла Сергея и силой притащила к себе домой, заперев. Хозяева решили, что их доводы будут более убедительными. Мол, не сегодня-завтра Сергей может оказаться погребенным посреди бескрайней калмыцкой степи. При этом о своем экспромте уведомить адвокатов подзащитная не посчитала нужным.
Уже после всего этого мужчина жаловался, что под принуждением признался во всем, чего от него хотели: заявил правоохранителям, что это он, а не Алена, совершил преступление.
Вот только в это же время собутыльники Сергея которые, не видев его два дня, забили тревогу и обратились в полицию, припомнили, что в последний раз видели его с Аленой. И уже скоро правоохранители появились на пороге ее дома.
ГРОЗИТ СРОК СЕРЬЕЗНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ.
Допрос за допросом, и правда всплыла наружу. Правда, как именно обращались с Сергеем в течение двух дней в неволе, не до конца не понятно, — мужчина претензий обидчикам не предъявлял. А еще мужчина заявил, что на него давила не только хозяева дома, но и адвокаты.
— Было возбуждено уголовное дело в отношении двух адвокатов Калмыцкой республиканской коллегии адвокатов по статье «Принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством», — прокомментировали в СУ СК по Республике Калмыкия.
Алене с Давидом предъявили сразу несколько обвинений. Аналогичное с адвокатами, а еще «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, женщина будет держать ответ перед судом и по статье «Заведомо ложные показания в ходе досудебного производства».
— Всю собранную доказательную базу, уголовное дело с обвинительным заключением, следователи направили в суд для рассмотрения, — добавили в пресс-службе ведомства.
В случае, если вина этих людей будет доказана в суде, то адвокатам грозит до трех лет лишения свободы, Давиду до пяти, Алене — и того больше.