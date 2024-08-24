Боялся, что закопают в степи: В Калмыкии двух адвокатов обвиняют в принуждении к ложным показаниям

Как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», все началось еще в 2022 году, когда Алена из Элисты, которой на тот момент было 40 лет, якобы села за руль пьяной и в таком состоянии попалась инспектору ДПС. Учитывая, что ее уже наказывали за подобное нарушение ранее, дело пахло лишением прав. Но расставаться со своей «ласточкой» и превращаться в пешехода маме двоих детей не хотелось.