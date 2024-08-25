Тело сотрудницы челябинского вуза, найденной мертвой на Маврикий, доставят в Россию

Как рассказывал «МК-Челябинск», о смерти челябинской преподавательницы Залии Шамигуловой на острове Маврикий стало известно несколько дней назад. Тогда местные СМИ сообщали о том, что айтишник по имени Пурявирсингх Сундур нанес женщине смертельные удары ножом, а потом пытался спрятать ее тело в лесу. Причиной конфликта стала ревность: якобы погибшая объявила ему о разрыве.