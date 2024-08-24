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ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген, в результате которого погибли три человека и еще восемь пострадали, передает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника «арабская внешность».

«Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии», — пишет агентство.

* Террористическая группировка, Запрещенная в России