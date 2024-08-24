ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в Золингене

Ранее издание Bild сообщило о гибели трех человек в результате нападения на местном фестивале в Золингене в пятницу вечером. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, четверо из них серьезно. Многие другие посетители получили психологические травмы. Издание со ссылкой на слова очевидцев уточняло, что у преступника «арабская внешность».