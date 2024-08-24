У базы отдыха под Ростовом загорелся камыш на плошади 400 кв.м

Жители Ростова-на-Дону сообщают в соцсетях о крупном пожаре на левом берегу Дона, который виден из разных районов донской столицы вдоль реки — от Пролетарского до Советского. Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в районе Батайска.
— Сообщение о пожаре поступило в 20.34. На место выехали две пожарные машины, — рассказали в экстренном ведомстве.
Там специалисты застали горящий камыш между Соленым озером и базой отдыха на площади примерно в 400 квадратных метров.
— К тушению привлечены шесть человек и две единицы спецтехники, — добавили в региональном управлении МЧС. — Угрозы распространения огня для населенных пунктов нет.
Напомним, прошлым вечером серьезный ландшафтный пожар в Пролетарске Ростовской области, который разгорелся вдоль балки, из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Огонь тушили с половины восьмого вечера до четырех утра. По информации ведомства, от огня пострадали три строения.
На тушение возгорания привлекли пожарных, которые сегодня уже седьмой день борются с огненной стихией на складах с топливом в этом же городе. Этот масштабный пожар возник после атаки БПЛА на промсклады с ГСМ рано утром в прошлое воскресенье, 18 августа.
В борьбе с пламенем пострадали 47 пожарных, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как он подчеркнул, два этих пожара не связаны между собой — расстояние между очагами составило порядка пяти километров.