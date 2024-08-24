У базы отдыха под Ростовом загорелся камыш на плошади 400 кв.м

На тушение возгорания привлекли пожарных, которые сегодня уже седьмой день борются с огненной стихией на складах с топливом в этом же городе. Этот масштабный пожар возник после атаки БПЛА на промсклады с ГСМ рано утром в прошлое воскресенье, 18 августа.