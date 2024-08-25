Все о задержании Павла Дурова в Париже: За что арестовали, в чем обвинили и что будет с Telegram

Повод? По предварительной версии — это десятки уголовных статей. Все преступления, которые совершались с помощью Telegram, и расследовать которые Дуров отказался помогать, защищая конфиденциальность пользователей. Это распространение через мессенджер террористических призывов, наркотиков, прочее, прочее, чему Дуров «не препятствовал». При этом выступавший в эфире TF-1 юрист Патрик-Мартен Женье, который комментировал ситуацию с Дуровым, почему-то заговорил о том, что многие иностранцы просят во Франции политического убежища. Но это совсем не случай Павла, ведь у него есть и французское гражданство, и гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Сен-Китса и Невиса.