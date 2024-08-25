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Все о задержании Павла Дурова в Париже: За что арестовали, в чем обвинили и что будет с Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров задержан французскими спецслужбами в аэропорту Парижа — новость субботнего вечера прогремела как гром среди ясного неба. Но теперь очевидно, что французские (и не только) силовики готовили эту операцию давно. Сейчас Дуров под стражей, ему предъявят серьезные обвинения по десяткам статей.

Источник: AP 2023

Задержание и арест

Павел Дуров прилетел в Париж из Азербайджана на частном самолете. В Баку он с 19 августа проводил деловые переговоры, а ранее, в июле, провел несколько дней в Казахастане с той же целью.

Постоянно живущий в ОАЭ бизнесмен прибыл в столицу Франции около 8 вечера по местному времени вместе с некоей женщиной и охранником. Как только он спустился по трапу на взлетную полосу аэропорта Ле Бурже, его задержали жандармы службы безопасности на воздушном транспорте.

В чем обвиняют Дурова

Первый канал французского телевидения, TF1, не промедлил с комментариями — правда, не официальными, а от «независимых экспертов».. После задержания Дурова отвезут в суд, где ему определят меру пресечения. Основателю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.

Повод? По предварительной версии — это десятки уголовных статей. Все преступления, которые совершались с помощью Telegram, и расследовать которые Дуров отказался помогать, защищая конфиденциальность пользователей. Это распространение через мессенджер террористических призывов, наркотиков, прочее, прочее, чему Дуров «не препятствовал». При этом выступавший в эфире TF-1 юрист Патрик-Мартен Женье, который комментировал ситуацию с Дуровым, почему-то заговорил о том, что многие иностранцы просят во Франции политического убежища. Но это совсем не случай Павла, ведь у него есть и французское гражданство, и гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Сен-Китса и Невиса.

Но повод надо отличать от причины. Как настроен президент Франции Эммануэль Макрон по отношению к России — объяснять не нужно. Несмотря на то, что Павел Дуров уже давно не был на Родине, у Запада он по-прежнему ассоциируется с нашей страной. И уж о чем мечтают французские, да и американские спецслужбы, так это о получении доступа ко всем тайнам Телеграма.

Дурова преследовали спецслужбы

Весной Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону и объяснил, что после отъезда из России хотел осесть в Штатах, но быстро разочаровался. К мессенджеру проявило самое пристальное внимание ФБР, которое даже пыталось завербовать сотрудников Павла.

А недавно случилась странная история: после того, как живущая в Швейцарии некая Ирина Болгар заявила, что растит троих детей Дурова, Павел же сообщил: он был столь активным донором спермы, что в разных странах у него растет больше сотни биологических детей.

Впрочем, сейчас эти откровения выглядят сущей мелочью. Главный вопрос — что будет с Дуровым дальше. Сумеет ли Павел выйти сухим из воды, что ему уже не раз удавалось, или его действительно намерены годами держать за решеткой.

Что будет с Telegram

По неподтвержденной информации из источников в кругу Дурова, Павел прекрасно знал, что за ним ведется пристальная слежка. И старался не посещать страны, имевшие претензии к Telegram, в частности и Францию. Однако вечером 24 августа его частный самолет сел на дозаправку — и Дурова схватили.

Поэтому у Telegram есть план на случай ареста Павла Дурова. Благодаря ему мессенджер продолжит работу в штатном режиме. Кстати, в российском сегменте уже появился тэг FREEDUROV, с призывом освободить бизнесмена.