Все о задержании Павла Дурова в Париже: За что арестовали, в чем обвинили и что будет с Telegram

Задержание и арест
Павел Дуров прилетел в Париж из Азербайджана на частном самолете. В Баку он с 19 августа проводил деловые переговоры, а ранее, в июле, провел несколько дней в Казахастане с той же целью.
Постоянно живущий в ОАЭ бизнесмен прибыл в столицу Франции около 8 вечера по местному времени вместе с некоей женщиной и охранником. Как только он спустился по трапу на взлетную полосу аэропорта Ле Бурже, его задержали жандармы службы безопасности на воздушном транспорте.
В чем обвиняют Дурова
Первый канал французского телевидения, TF1, не промедлил с комментариями — правда, не официальными, а от «независимых экспертов».. После задержания Дурова отвезут в суд, где ему определят меру пресечения. Основателю Telegram может грозить до 20 лет тюрьмы.
Повод? По предварительной версии — это десятки уголовных статей. Все преступления, которые совершались с помощью Telegram, и расследовать которые Дуров отказался помогать, защищая конфиденциальность пользователей. Это распространение через мессенджер террористических призывов, наркотиков, прочее, прочее, чему Дуров «не препятствовал». При этом выступавший в эфире TF-1 юрист Патрик-Мартен Женье, который комментировал ситуацию с Дуровым, почему-то заговорил о том, что многие иностранцы просят во Франции политического убежища. Но это совсем не случай Павла, ведь у него есть и французское гражданство, и гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, а также Сен-Китса и Невиса.
Но повод надо отличать от причины. Как настроен президент Франции Эммануэль Макрон по отношению к России — объяснять не нужно. Несмотря на то, что Павел Дуров уже давно не был на Родине, у Запада он по-прежнему ассоциируется с нашей страной. И уж о чем мечтают французские, да и американские спецслужбы, так это о получении доступа ко всем тайнам Телеграма.
Дурова преследовали спецслужбы
Весной Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону и объяснил, что после отъезда из России хотел осесть в Штатах, но быстро разочаровался. К мессенджеру проявило самое пристальное внимание ФБР, которое даже пыталось завербовать сотрудников Павла.
А недавно случилась странная история: после того, как живущая в Швейцарии некая Ирина Болгар заявила, что растит троих детей Дурова, Павел же сообщил: он был столь активным донором спермы, что в разных странах у него растет больше сотни биологических детей.
Впрочем, сейчас эти откровения выглядят сущей мелочью. Главный вопрос — что будет с Дуровым дальше. Сумеет ли Павел выйти сухим из воды, что ему уже не раз удавалось, или его действительно намерены годами держать за решеткой.
Что будет с Telegram
По неподтвержденной информации из источников в кругу Дурова, Павел прекрасно знал, что за ним ведется пристальная слежка. И старался не посещать страны, имевшие претензии к Telegram, в частности и Францию. Однако вечером 24 августа его частный самолет сел на дозаправку — и Дурова схватили.
Поэтому у Telegram есть план на случай ареста Павла Дурова. Благодаря ему мессенджер продолжит работу в штатном режиме. Кстати, в российском сегменте уже появился тэг FREEDUROV, с призывом освободить бизнесмена.