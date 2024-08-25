Что произошло в Иркутске в ночь на 25 августа 2024 года: последние новости

«Красавчики! Дух захватывает!»: самолет МС-21 и истребители показали фигуры высшего пилотажа в небе над Иркутском.
В Иркутске прошла праздничная программа, посвященная 90-летию Иркутского авиационного завода. Жители и гости областного центра посетили концерт, дети поучаствовали в интерактивной шоу-программе. Более тысячи людей собралось, чтобы посмотреть на демонстративные полеты «Русских Витязей» и иркутского пассажирского лайнера МС-21. Программа получилась потрясающей!
Пожар потушили в деревянном доме на улице Иосифа Уткина в Иркутске.
Огонь охватил многоквартирный дом на площади 200 квадратных метров. Его быстро потушили, никто не пострадал. Но семь семей остались без крыши над головой. Администрация города рассматривает возможность ремонта постройки.
На 2,6 года отправится в тюрьму житель Саянска за нападение на знакомого с ножом.
32-летний мужчина стал зачинщиком драки из-за личной неприязни к своему знакомому. Он нанес несколько ударов складным ножом. Пострадавшего забрали в больницу. А виновный отправится в колонию общего режима на 2,6 года.