СМИ: во Франции задержали подозреваемого в поджоге машин у синагоги

Ранее сообщалось, что в результате поджога двух автомобилей перед синагогой и взрыва газового баллона пострадал сотрудник муниципальной полиции, он уже выписан из больницы. В синагоге в этот момент находились пять человек, включая раввина. Никто из них не пострадал. К расследованию дела подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.