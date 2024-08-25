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СМИ: во Франции задержали подозреваемого в поджоге машин у синагоги

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Предполагаемый поджигатель автомобилей у синагоги в коммуне Ла-Гранд-Мотт (департамент Эро, юг Франции) нейтрализован при задержании. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник: Reuters

По его информации, злоумышленник был обнаружен в Ниме (департамент Гар, юг страны). Для его задержания были вызваны подразделения полицейского спецназа. Полицейские открыли огонь, ранив подозреваемого, «он задержан, его жизнь не находится в опасности», информирует телеканал.

Ранее сообщалось, что в результате поджога двух автомобилей перед синагогой и взрыва газового баллона пострадал сотрудник муниципальной полиции, он уже выписан из больницы. В синагоге в этот момент находились пять человек, включая раввина. Никто из них не пострадал. К расследованию дела подключилась Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить охрану возле синагог и еврейских общинных центров по всей стране.

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