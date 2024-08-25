Что известно о задержании Павла Дурова

По его данным, Дурова задержали в столичном аэропорту Ле-Бурже.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.
Обстоятельства задержания
- По данным LCI, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (21:00 мск).
- Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана. С ним находились женщина и телохранитель.
- В ноябре 2021 года в официальном вестнике Франции Journal Officiel появилась информация о том, что Дуров получил гражданство республики в августе того же года.
Обвинения
- Правоохранительные органы считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также возможностью пересылать в мессенджере криптовалюту, сообщает телеканал TF1.
- По данным TF1, Дурову могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными преступлениями, «в том числе терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством, отмыванием денег, а также детской порнографией».
- Сооснователь Telegram помещен под стражу и уже в ближайшее время может быть доставлен в суд, сообщает TF1.
Информация от властей
- В префектуре парижской полиции ТАСС пока не подтверждают информацию о задержании Дурова.
Ситуация на бирже
- Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Дурова, свидетельствуют данные площадки Binance.
- По данным площадки на 00:04 мск, TON снижался на 11,01%, до $6,04. К 00:08 криптовалюта упала на 15,61%, до $5,78. К 00:25 мск TON замедлил падение и находился на отметке $5,9 (-12,2%).
Реакция на задержание
- МИД РФ сообщил, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Дурова.
- Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в связи с информацией о задержании сооснователя Telegram заявил, что людям, имеющим влияние в международном информационном пространстве, небезопасно посещать «движущиеся к тоталитаризму страны».
- Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, в свою очередь, обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой добиваться освобождения Дурова.
- Журналист Такер Карлсон выразил мнение, что Дуров был задержан во Франции за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.
- Экс-евродепутат заявил, что задержание Дурова вызвано желанием Парижа контролировать Telegram.
- Часть русскоязычных Telegram-каналов запустили хештеги в поддержку Дурова.