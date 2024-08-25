Бойцы РФ за день уничтожили девять единиц техники ВСУ на курском направлении

«Спецназ “Ахмат” совместно с бойцами 2-й бригады спецназа за сегодняшний день уничтожил в общей сложности один танк, четыре ББМ (боевых бронированных машин — прим. ТАСС), четыре транспортные единицы и пару артиллерийских установок разного калибра», — сказал он в опубликованном в его Telegram-канале видео.
Он добавил, что противник вчера, сегодня и последние 2−3 дня напирал на двух участках. «Ребята стоят стойко, героически, но и умудряются уничтожить огромное количество противника и поджечь большое количество техники. Противник пытается пройти те участки, где мы его полностью заблокировали. И наша задача заключается в том, чтобы на данном этапе истощить его ресурсы, не давая ему продвинуться дальше. И мы эту работу пока делаем на пять», — отметил Алаудинов.