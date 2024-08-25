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При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ВСУ ночью нанесли удар по поселку Ракитное в Белгородской области, погибли пятеро мирных жителей, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения, уточнил Гладков.

Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу. Семь взрослых госпитализированы лечебные учреждения города Белгорода, еще двое — в Ракитянскую ЦРБ.

«В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу», — добавил Гладков.

В результате удара, по словам главы региона, повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.

Данные о последствиях обстрела уточняются, власти продолжат подомовой обход в светлое время суток.

«Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам», — заключил Гладков.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.