При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

«Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по поселку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унес жизни пятерых мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.
Еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения, уточнил Гладков.
Двенадцатилетнему мальчику медпомощь оказали на месте, он будет лечиться амбулаторно, еще двух детей с осколочными ранениями отправили в детскую областную клиническую больницу. Семь взрослых госпитализированы лечебные учреждения города Белгорода, еще двое — в Ракитянскую ЦРБ.
«В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу», — добавил Гладков.
В результате удара, по словам главы региона, повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.
Данные о последствиях обстрела уточняются, власти продолжат подомовой обход в светлое время суток.
«Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам», — заключил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.