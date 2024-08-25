AP: в Южной Каролине впервые за 13 лет проведут смертную казнь

По его данным, 20 сентября будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который в 1997 году был признан виновным в убийстве продавца магазина.
Согласно сведениям агентства, ранее Южная Каролина была одним из штатов, где проводилось больше всего смертных казней, но из-за проблем с получением специальных препаратов их перестали проводить.
По данным последнего исследования социологической службы Gallup, которое было проведено в октябре 2023 года, число сторонников применения смертной казни в США постепенно снижается. 53% американцев считают, что она приемлема для осужденного за убийство. В 2022 году такого мнения придерживались 55% опрошенных, в 1994-м — 80%. При этом впервые с 2000 года 50% американцев полагают, что смертные приговоры выносятся несправедливо. 39% опрошенных заявили, что казнь применяется недостаточно часто, а 28% — что довольно часто.