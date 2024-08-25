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AP: в Южной Каролине впервые за 13 лет проведут смертную казнь

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы штата Южная Каролина в конце сентября проведут первую смертную казнь за 13 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Источник: Reuters

По его данным, 20 сентября будет казнен Фредди Юджин Оуэнс, который в 1997 году был признан виновным в убийстве продавца магазина.

Согласно сведениям агентства, ранее Южная Каролина была одним из штатов, где проводилось больше всего смертных казней, но из-за проблем с получением специальных препаратов их перестали проводить.

США — одна из немногих развитых стран, где применяется смертная казнь. По данным американского портала Deathpenaltyinfo.org, который ведет статистику с момента возвращения США к такой высшей мере наказания в 1976 году, в стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по 3 случая). В 2023 году были проведены 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году (98). С 1973 года 196 приговоренных к высшей мере наказания добились пересмотра своих дел и были оправданы.

По данным последнего исследования социологической службы Gallup, которое было проведено в октябре 2023 года, число сторонников применения смертной казни в США постепенно снижается. 53% американцев считают, что она приемлема для осужденного за убийство. В 2022 году такого мнения придерживались 55% опрошенных, в 1994-м — 80%. При этом впервые с 2000 года 50% американцев полагают, что смертные приговоры выносятся несправедливо. 39% опрошенных заявили, что казнь применяется недостаточно часто, а 28% — что довольно часто.

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