AP: в Южной Каролине впервые за 13 лет проведут смертную казнь

США — одна из немногих развитых стран, где применяется смертная казнь. По данным американского портала Deathpenaltyinfo.org, который ведет статистику с момента возвращения США к такой высшей мере наказания в 1976 году, в стране к 3 января были казнены 1 582 человека, в большинстве случаев (1 402) использовались инъекции, реже всего прибегали к повешению и расстрелу (по 3 случая). В 2023 году были проведены 24 казни, максимальное число смертных приговоров привели в исполнение в 1999 году (98). С 1973 года 196 приговоренных к высшей мере наказания добились пересмотра своих дел и были оправданы.