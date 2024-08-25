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В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Источник: РИА "Новости"

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», — пишет издание.

Ранее в Харьковской области объявлялась воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.