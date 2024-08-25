Задержание Павла Дурова во Франции. Что известно к этому часу

Что произошло
- Французский телеканал TF1 сообщил, что у жандармов был ордер на обыск на основании некоего предварительного расследования. Запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.
- Бизнесмен прибыл во Францию из Азербайджана. С ним находились женщина и телохранитель.
- У Дурова есть французское гражданство, которое он получил еще в 2021 году.
- Следователи из ONAF (Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении. — Ред.) поместили бизнесмена под стражу. По информации СМИ, в скором времени он должен предстать перед судом.
- По данным TF1, основателю мессенджера Telegram могут предъявить обвинения, связанные с рядом тяжких преступлений, среди которых распространение наркотиков, преступления против детей, отмывание денег и мошенничество.
- Правоохранительные органы Франции считают, что отказ Telegram от сотрудничества с властями страны делает Дурова соучастником ряда тяжких преступлений.
Реакция на задержание
- Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снижалась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Дурова, свидетельствуют данные площадки Binance.
- Часть русскоязычных Telegram-каналов запустили хештеги в поддержку Дурова.
- В МИД РФ пояснили, что посольство России во Франции предприняло необходимые шаги для прояснения ситуации вокруг задержания Дурова.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Парижа задержать Дурова ставит вопрос, потребуют ли его освобождения международные структуры или они «проглотят языки».
- Французский адвокат Ален Дюфло пояснил «Известиям»: Дурова обвиняют не в прямом совершении преступления, а в соучастии в преступных действиях — в торговле наркотиками, актах преступлений против детей — по сути, в обмене, отправке и получении преступного контента. По словам Дюфло, бизнесмену гипотетически может грозить до 20 лет заключения.
- Американский журналист Такер Карлсон, комментируя произошедшее, заявил, что задержание Дурова во Франции является предупреждением для владельцев онлайн-платформ.
- Предприниматель Илон Маск в своей социальной сети Х назвал произошедшее с Дуровым «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, которая гарантирует свободу слова.
- Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посчитала безумием задержание бизнесмена.