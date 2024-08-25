Задержание Павла Дурова во Франции. Что известно к этому часу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан вечером 24 августа жандармами из ATM (полиция воздушных перевозок Франции. — Ред.) в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Во Францию бизнесмен прилетел на частном джете из Азербайджана. «Известия» рассказывают обо всем, что известно к этому часу.