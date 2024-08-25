Мотострелки группировки войск «Запад» уничтожили группу пехоты ВСУ

«Получив координаты целей от подразделения воздушной разведки, бронегруппа на БМП-3 выдвинулась на закрытую огневую позицию и огнем из 100-миллиметровой пушки нанесла поражение живой силе ВСУ в лесополосе», — рассказали в МО РФ.
Уточняется, что благодаря разведчикам, осуществлявшим корректировку огня боевых машин в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, прямыми попаданиями удалось уничтожить все выявленные цели.
«В то же время штурмовые группы мотострелкового подразделения группировки войск “Запад” подошли на необходимую для атаки дистанцию и, после окончания артподготовки, успешно заняли вражеские позиции», — пояснили в МО.