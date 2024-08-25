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Расчет орудий М-46 разгромил мобильную бронегруппу ВСУ в приграничье Курской области

Расчеты орудий М-46 группировки войск «Север» оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагмент боевой работы артиллеристов 25 августа показало Минобороны РФ.

Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам из пушки М-46. Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить пункт временной дислокации (ПВД) противника.

Старший наводчик с позывным Каспер отметил, что пушка М-46 очень точная — за счет длины ствола удается достигать идеального попадания.

Дальнобойность орудий позволяет наносить удары глубоко в тыл ВСУ, отрезая его передовые соединения от снабжения и ротации на линии боевого соприкосновения.

Артиллеристы ВС РФ круглосуточно работают в связке с разведывательными подразделениями, ведущими воздушную разведку с помощью БПЛА «Суперкам» и малых разведбеспилотников. Артрасчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.

23 августа оборонное ведомство опубликовало фрагмент боевой работы артрасчетов ВС РФ в приграничных районах Курской области. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и орудий М-46 группировки войск «Север» уничтожили мобильные бронированные группы ВСУ.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.