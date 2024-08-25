Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам из пушки М-46. Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить пункт временной дислокации (ПВД) противника.
Старший наводчик с позывным Каспер отметил, что пушка М-46 очень точная — за счет длины ствола удается достигать идеального попадания.
Дальнобойность орудий позволяет наносить удары глубоко в тыл ВСУ, отрезая его передовые соединения от снабжения и ротации на линии боевого соприкосновения.
Артиллеристы ВС РФ круглосуточно работают в связке с разведывательными подразделениями, ведущими воздушную разведку с помощью БПЛА «Суперкам» и малых разведбеспилотников. Артрасчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ.
23 августа оборонное ведомство опубликовало фрагмент боевой работы артрасчетов ВС РФ в приграничных районах Курской области. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и орудий М-46 группировки войск «Север» уничтожили мобильные бронированные группы ВСУ.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Операция по уничтожению ВСУ продолжается. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.