Расчет орудий М-46 разгромил мобильную бронегруппу ВСУ в приграничье Курской области

Операторы разведывательного БПЛА вскрыли пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ, после чего расчеты орудий нанесли артиллерийский удар по боевикам из пушки М-46. Огонь велся с точной корректировкой разведчиков, что позволило полностью уничтожить пункт временной дислокации (ПВД) противника.