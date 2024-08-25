Восемь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в многоэтажке в Миассе, есть погибший

«К моменту прибытия первых подразделений четверо взрослых эвакуировались самостоятельно. Еще восемь человек, включая двух детей, из опасной зоны по маршевым лестницам вывели огнеборцы с использованием спаскомплектов», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.