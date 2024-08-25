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Восемь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в многоэтажке в Миассе, есть погибший

Восемь человек спасли сотрудники МЧС на пожаре в многоэтажном доме в Миассе — есть погибший, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло 24 августа. На центральный пункт связи поступило сообщение о пожаре в МКД по улице Академика Павлова.

«К моменту прибытия первых подразделений четверо взрослых эвакуировались самостоятельно. Еще восемь человек, включая двух детей, из опасной зоны по маршевым лестницам вывели огнеборцы с использованием спаскомплектов», — рассказали в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Хозяин квартиры, пенсионер 1944 года рождения, погиб. По предварительным данным, возгорание началось из-за непотушенной сигареты.

пожары