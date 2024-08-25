«Пастух заметил в реке зеленую футболку…»: поиски 5-летнего мальчика завершены в Забайкалье

Четыре долгих дня многие жители Забайкалья без устали молились за жизнь 5-летнего Игоря (имя изменено — прим. Ред.). Днем 20 августа мальчишка бесследно исчез при загадочных обстоятельствах в одном из сел Кыринского района. Ребенок находился у соседей, пока его 26-летняя мама, которая одна поднимает сына на ноги, была на работе. Однако после обеда юному сибиряку взбрело в голову вернуться домой, не предупредив взрослых. К слову, путь был близкий — пройти один дом. Но прошло уже пять часов, а дошкольника и след простыл. Сибиряки с замершими сердцами ждали найти его живым и невредимым. И вот поиски завершены пятилетнего мальчика в Забайкалье 25 августа.
Поздно сообщили о пропаже.
В небольшое село Игорь вместе с мамой переехали в 2024 году. Любовь Сакияева, глава администрации Кыринского района, рассказывала КП-Иркутск, что отец мальчика родом из другого района. Однако сейчас мужчина находится на службе. Поэтому сибирячке пришлось в одиночку воспитывать сына. С кем остается сын, пока мама на работе, вопрос. Видимо, бывал у соседей, как и в день исчезновения.
Кстати, пропажу Игоря заметили спустя пару часов. Однако тревогу забили только в 21:00 того же дня. До этого времени жители села искали своими силами.
— Днем 21 августа разбили штаб в администрации, — рассказывала ранее Любовь Сакияева. — На поиски вышли родные, полиция, спасатели, волонтеры, рыбаки и жители соседних сел.
«Собака остановилась у воды…».
Главной версией пропажи было — утопление. В первый же день поисков пес-ищейка привел волонтеров к берегу большой реки Онон. Водоем находится всего в одном километре от дома, где живет семья. А позже стали известны пугающие подробности…
— Мальчишка однажды уже убегал из дома в сторону реки без позволения мамы, — добавляют в администрации.
Есть предположение, что и в этот раз мог уйти к водоему. Хотя непослушным сорванцом его не назовешь — говорят, что малыш спокойный и застенчивый.
С 21 августа по 24 августа поисковые группы на лодках исследовали реку с помощью подводных камер. К сожалению, это не дало результатов. Ведь дело усложняла мутная вода и сильное течение.
Худшее подтвердилось…
В село прибыли водолазы, чтобы исследовать дно реки Онон. К поискам они приступили утром 22 августа. Но безрезультатно.
— Искали и в самом селе. Больше пяти раз исследовали дома, колодцы, подвалы, — рассказывают КП-Иркутск в администрации. — Неподалеку есть лес, но там ребенок не мог спрятаться, ведь для этого пришлось бы переплыть реку. Поиски ведутся и с воздуха: 21 августа прибыл вертолет, а 22 августа — самолет.
Однако завершены поиски пятилетнего мальчика в Забайкалье 25 августа. Рано утром местный пастух прогонял коров на пастбище. Путь сибиряка лежал через реку. В одном из протоков водоема он и заметил зеленую футболку. Оказалось, это тело 5-летнего Игоря.
Сейчас следователи регионального СК работают на месте обнаружения тела мальчика.
— Сегодня, 25 августа, около 7 часов местного времени местный житель обнаружил тело мальчика в реке недалеко от места, где его видели в последний раз, — рассказывают в Следкоме Забайкалья. — Следователи тщательно проведут осмотр места происшествия, а также тела малолетнего. По предварительным данным, телесных повреждений или иных признаков криминального характера на теле мальчика не имеется. Для установления причин смерти следователи назначат проведение судебной медицинской экспертизы. Кроме того, следователи допросят мужчину, обнаружившего тело, других очевидцев. Проводятся иные процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Дело о загадочном исчезновении ребенка на контроль взял и Александр Бастрыкин, глава Следкома России. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.
Пока это все, что известно о завершившихся поисках пятилетнего мальчика в Забайкалье 25 августа 2024.