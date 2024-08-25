«Пастух заметил в реке зеленую футболку…»: поиски 5-летнего мальчика завершены в Забайкалье

Четыре долгих дня многие жители Забайкалья без устали молились за жизнь 5-летнего Игоря (имя изменено — прим. Ред.). Днем 20 августа мальчишка бесследно исчез при загадочных обстоятельствах в одном из сел Кыринского района. Ребенок находился у соседей, пока его 26-летняя мама, которая одна поднимает сына на ноги, была на работе. Однако после обеда юному сибиряку взбрело в голову вернуться домой, не предупредив взрослых. К слову, путь был близкий — пройти один дом. Но прошло уже пять часов, а дошкольника и след простыл. Сибиряки с замершими сердцами ждали найти его живым и невредимым. И вот поиски завершены пятилетнего мальчика в Забайкалье 25 августа.