В деле о торговле детьми в Москве появился новый фигурант

Отмечается, что в отношении Пономаревой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий — ей запрещено покидать Москву и Подмосковье, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры с использованием средств связи и интернета.
«Пономаревой Виктории предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Причастность к совершенному преступлению подтверждается ее признательными показаниями, сведениями из органов ЗАГС, а также заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз», — сообщил источник агентства.
Всего по делу сейчас проходят 13 фигурантов.
15 августа сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение супругу фигурантки дела о торговле детьми, многодетной матери Натальи Патоки Николаю. Ему грозит наказание в соответствие с п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).
Ранее, 14 августа, суд продлил арест двум главным обвиняемым по делу о торговле детьми — многодетным матерям Наталье Патоке и Юлии Логиновой — до 16 октября. Кроме того, арест был продлен еще двум обвиняемым по делу о торговле новорожденными детьми — Марьят Желихажевой до 3 октября и гражданке Белоруссии Галине Количевой до 20 сентября.
7 августа в ГСУ СК России по Москве сообщили об установлении еще одной женщины, причастной к торговле новорожденными детьми. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к преступлению.
В рамках этого дела в октябре 2023 года были задержаны и другие фигуранты. Мать 15 детей Юлию Логинову задержали после получения информации из больницы о выявлении в крови одного из воспитываемых ею детей запрещенного к применению при его заболевании лекарства.
Ее сообщница, 44-летняя Наталья Патока, на иждивении у которой также находились 15 детей, является создательницей приюта для попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Дети регистрировались на имя Логиновой.