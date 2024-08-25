Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске Toyota сбила 10-летнего мальчика, выскочившего на дорогу на самокате

В Челябинске Toyota сбила 10-летнего мальчика, выскочившего на дорогу на самокате, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло вечером 24 августа в Тракторозаводском районе.

Судя по видео с камер уличного наблюдения, двое школьников выехали на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора в последние секунды. Первый успел проскочить до начала движения машин, второй оказался на проезжей части перед иномаркой, когда загорелся красный.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего около дома 2 по улице Салютная, где женщина, управляя автомобилем Toyota, совершила наезд на несовершеннолетнего водителя электросамоката», — говорится в комментарии дорожной полиции.

Телесные повреждения получил мальчик 2014 года рождения.