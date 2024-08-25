В Челябинске Toyota сбила 10-летнего мальчика, выскочившего на дорогу на самокате

Все произошло вечером 24 августа в Тракторозаводском районе.
Судя по видео с камер уличного наблюдения, двое школьников выехали на проезжую часть на разрешающий сигнал светофора в последние секунды. Первый успел проскочить до начала движения машин, второй оказался на проезжей части перед иномаркой, когда загорелся красный.
«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего около дома 2 по улице Салютная, где женщина, управляя автомобилем Toyota, совершила наезд на несовершеннолетнего водителя электросамоката», — говорится в комментарии дорожной полиции.
Телесные повреждения получил мальчик 2014 года рождения.