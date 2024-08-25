В Красноярске пьяный водитель въехал в здание гипермаркета

Воскресенье, 25 августа в Красноярске началось с неожиданного ДТП — автомобиль протаранил гипермаркет «Лента» на Ястынской в микрорайоне Северный.
Судя по видео с камер наблюдения, все произошло около 5:30 утра. На кадрах видно, как белый автомобиль довольно быстро движется по парковке перед гипермаркетом, но резко сворачивает в сторону здания. Чудом не задев припаркованную около «Ленты» машину, авто въезжает в фасад и переворачивается.
Как уточняют в краевой полиции, в белом «БМВ» находились двое мужчин — водитель и пассажир. Оба были пьяны — это подтверждено медосвидетельствованием. Удивительно, но ни один из них не пострадал, отделались легким испугом.
Сейчас авто отправили на штрафстоянку. Все обстоятельства происшествия продолжают устанавливать сотрудники Госавтоинспекции. Пока непонятно, какое наказание понесет нетрезвый водитель, но оплачивать восстановление испорченного им фасада гипермаркета скорее всего придется.