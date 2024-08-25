В Красноярске пьяный водитель въехал в здание гипермаркета

Судя по видео с камер наблюдения, все произошло около 5:30 утра. На кадрах видно, как белый автомобиль довольно быстро движется по парковке перед гипермаркетом, но резко сворачивает в сторону здания. Чудом не задев припаркованную около «Ленты» машину, авто въезжает в фасад и переворачивается.