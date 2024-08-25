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Появилось видео столкновения иномарки и мотоцикла в Иркутской области

В результате столкновения 17-летний мотоциклист пострадал, а виновник ДТП скрылся.

Полиция опубликовала видео, как в Нижнеудинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, водитель которого пострадал. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. «На улице Ленина в Нижнеудинске произошло столкновение автомобиля “Тойота Корона Премиум” и мотоцикла, за управлением которого находился 17-летний юноша», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.

В региональном ГИБДД отметили, что водитель иномарки на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклисту. После столкновения мотоцикл отбросило, молодой человек получил различные травмы, а виновник ДТП уехал с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу.

Сейчас полиция ищет водителя машины «Тойота Корона Премиум» и проводит проверку. Сотрудники прокуратуры выясняются причины аварии и тяжесть телесных повреждений, которые получил юноша.

Ранее в Зиминском районе 16-летний водитель мопеда «Орион» попал в ДТП. Парень серьёзно пострадал.