Появилось видео столкновения иномарки и мотоцикла в Иркутской области

Полиция опубликовала видео, как в Нижнеудинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, водитель которого пострадал. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. «На улице Ленина в Нижнеудинске произошло столкновение автомобиля “Тойота Корона Премиум” и мотоцикла, за управлением которого находился 17-летний юноша», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.
В региональном ГИБДД отметили, что водитель иномарки на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклисту. После столкновения мотоцикл отбросило, молодой человек получил различные травмы, а виновник ДТП уехал с места происшествия. Пострадавшего увезли в больницу.
Сейчас полиция ищет водителя машины «Тойота Корона Премиум» и проводит проверку. Сотрудники прокуратуры выясняются причины аварии и тяжесть телесных повреждений, которые получил юноша.
Ранее в Зиминском районе 16-летний водитель мопеда «Орион» попал в ДТП. Парень серьёзно пострадал.