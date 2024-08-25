Появилось видео столкновения иномарки и мотоцикла в Иркутской области

Полиция опубликовала видео, как в Нижнеудинском районе столкнулись автомобиль и мотоцикл, водитель которого пострадал. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. «На улице Ленина в Нижнеудинске произошло столкновение автомобиля “Тойота Корона Премиум” и мотоцикла, за управлением которого находился 17-летний юноша», — прокомментировали АиФ-Иркутск в надзорном ведомстве.