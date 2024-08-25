Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области ночью уничтожили беспилотник

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.