Подозреваемый в нападении с ножом на фестивале в Германии сдался полиции

По данным газеты, спустя почти 26 часов после случившегося на фестивале в Золингене, некий мужчина со следами крови подошел к полицейским и сказал, что он «тот, кого вы ищете».
По информации газеты, всё это время подозреваемый прятался в одном из дворов. Глава МВД Северного Рейна — Вестфалии Херберт Ройль подтвердил, что речь о человеке, который совершил нападение.
Подозреваемым, по данным Bild, является 26-летний сириец, который прибыл в Германию в 2022 году. До сих пор в поле зрения правоохранительных органов как исламист он не попадал.
23 августа неизвестный напал с ножом на посетителей фестиваля в честь 650-летия немецкого города Золингена. По информации СМИ, преступник был «арабской внешности», ему удалось скрыться с места происшествия. Три человека в результате инцидента погибли, восемь пострадали.
24 августа власти ФРГ сообщили, что не исключают, что атака в Золингене имела террористические мотивы. По словам старшего прокурора Дюссельдорфа Маркуса Касперса, расследование дела возьмет на себя федеральная прокуратура в Карлсруэ, если эти подозрения подтвердятся. Позже агентство Reuters сообщило, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
Тогда же сообщалось, что полиция ФРГ задержала 15-летнего подростка. При этом, как отмечает газета Bild, подросток не является непосредственным исполнителем атаки. Его обвиняют в том, что он не сообщил о запланированных преступлениях.