Подозреваемый в нападении с ножом на фестивале в Германии сдался полиции

24 августа власти ФРГ сообщили, что не исключают, что атака в Золингене имела террористические мотивы. По словам старшего прокурора Дюссельдорфа Маркуса Касперса, расследование дела возьмет на себя федеральная прокуратура в Карлсруэ, если эти подозрения подтвердятся. Позже агентство Reuters сообщило, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).