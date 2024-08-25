Мог целиться в сына и отца: Бизнесмена из Калмыкии обвиняют в том, что он застрелил конкурента на землю в Ростовской области

Уже третий десяток лет как прошли лихие 90-е, но представителям закона приходится сталкиваться с их отголосками до сих пор. Так, на днях в Ростовской области произошли разборки за участок земли. По предварительным данным, один из его участников открыл огонь по оппонентам — мужчине и его сыну.