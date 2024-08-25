Мог целиться в сына и отца: Бизнесмена из Калмыкии обвиняют в том, что он застрелил конкурента на землю в Ростовской области

Уже третий десяток лет как прошли лихие 90-е, но представителям закона приходится сталкиваться с их отголосками до сих пор. Так, на днях в Ростовской области произошли разборки за участок земли. По предварительным данным, один из его участников открыл огонь по оппонентам — мужчине и его сыну.
РАЗВИВАЛИ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО.
Как рассказал собственный источник «КП — Ростов-на-Дону», инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 19 августа. В придорожном кафе на въезде в одно из сел донского региона встретились две семьи, точнее два отца-ровесника по 64 года, и каждый — со взрослым сыном. Одна семья — из Калмыкии, а другая из Ростовской области, но держала большое хозяйство в том же соседнем регионе.
— Они давно знакомы. Еще в 90-е семья, которая живет в Калмыкии, продала в своем же регионе за четыре миллиона большой участок земли, где-то 900 гектаров. И семья из Ростовской области держала там хозяйство. Отец оформил КФХ, а дети работали вместе с ним. В основном, держали скот, но и агрокультуры выращивали, — вспоминает знакомый с ситуацией источник.
Вот только за 30 с лишним лет у покупателей так и не дошли руки оформить участок на себя. А за эти годы земля подорожала в десятки раз.
Тем временем в конце 90-х семья из Калмыкии тоже занялась сельским хозяйством. Вместе с отцом фирмой управляют сыновья. А там и внуки подрастают, чтобы семейное дело развивалось и росло.
ИЛИ ЗЕМЛЯ, ИЛИ ДЕНЬГИ.
И тут они решили пересмотреть условия сделки, заключенной три десятка лет назад, начав оформлять проданный участок на свою агрофирму.
— По предварительным данным, они спустя много лет стали гнать покупателей с этой земли. Мол, сейчас она стоит десятки миллионов рублей: доплатите, тогда и пользуйтесь.
Покупателей эта ситуация как минимум возмутила. Источник говорит, что они требовали или не мешать им или же выплатить те самые десятки миллионов, если уж так надо уйти с этой земли. Компромисса найти не могли.
РУХНУЛ НА ЗЕМЛЮ, ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ.
В итоге семьи договорились встретиться на нейтральной территории — в районе, где ни у кого из них нет земли и хозяйства. Две машины в начале одиннадцатого вечера остановились у придорожного кафе на въезде в село. Из каждой вышел отец и сын из разных семей.
По версии правоохранителей, во время разговора 38-летний сын семьи-продавца внезапно достал оружие и открыл огонь в сторону, где стояли оппоненты.
— Оба отца закричали: «Ты что творишь?» — говорит источник.
Предварительно известно, что за мгновение до выстрела чужой отец сделал шаг в сторону, и оказался за спиной родного папы стрелявшего. В итоге под огонь попал сын «покупателя». 32-летний мужчина рухнул на землю, истекая кровью.
В этот момент кто-то из посетителей в кафе, услышав стрельбу, вызвал экстренные службы. «Скорая» примчалась в считанные минуты и забрала тяжело раненного. Но повреждения были настолько обширными, что он скончался на руках у медиков в течение часа.
САМ СДАЛСЯ ПОЛИЦИИ.
Подозреваемый тем временем скрылся с места происшествия, и правоохранительные органы объявили его в розыск. Но через день мужчина сам приехал сдаваться полиции в том же селе, возле которого и случился конфликт.
— Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц», — рассказал прокурор Ремонтненской районной прокуратуры Сергей Смородинов. — Подозреваемый был задержан.
Известно, что суд изберет ему меру пресечения уже сегодня.
Все детали этого дела предстоит изучить правоохранительным органам и суду. Напомним, если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.