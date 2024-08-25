Свидетели подтверждают причастность экс-замглавы Минобороны к получению взяток

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Иванова и Бородина к инкриминируемому ему преступлению, что подтверждается показаниями троих свидетелей, а также иными материалами, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства (о продлении содержания под стражей — прим. ТАСС)», — сказано в документах.
В аналогичном постановлении суда отмечается, что причастность третьего фигуранта дела Александра Фомина к даче взятки бывшему замминистра также подтверждается свидетельскими показаниями.
Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 20 июня 2024 года стало известно о его увольнении. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.