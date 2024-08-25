Свидетели подтверждают причастность экс-замглавы Минобороны к получению взяток

Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. По тому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность. Счета и активы всех фигурантов дела арестованы в рамках обеспечительных мер.