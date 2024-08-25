Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу

По данным издания, обслуживание рейсов возобновилось с 7:00 по местному времени (совпадает с мск). Самолеты, которые были перенаправлены в аэропорт Рамон, вновь будут приниматься в Тель-Авиве.
Ранее в этот день газета Israel Hayom сообщала, что утренние рейсы в Бен-Гурион откладываются «в связи с безопасностью». Также 25 августа стало известно, что режим «особой ситуации» введен на территории Израиля на 48 часов.
В этот же день истребители Израиля нанесли удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана в связи с подготовкой им ракетного удара. Военные добавили, что после нанесения ударов будут опубликованы важные рекомендации для населения, проживающего в определенных районах Израиля.
Движение «Хезболла» 25 августа заявило о начале ответных мер на удары Израиля по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб военный командир движения Фуад Шокр. Позже «Хезболла» сообщила о завершении первого этапа ответных ударов по Израилю, поразив 11 военных целей и выпустив более 300 ракет.
Новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке произошел 30 июля из-за удара Армии обороны Израиля по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. Отмечалось, что как минимум 68 человек пострадали в результате этого удара. Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» Фуад Шокр. На следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.