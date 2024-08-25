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В башкирском селе ночью сгорел дом

Сегодня, 25 августа, в Баймакском районе Башкирии случился пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

По данным ведомства, ночью вспыхнул жилой дом в селе Нижнее Тагирово. На место прибыли экстренные службы. К счастью, хозяйка дома выжила — ее спасли до приезда пожарных.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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