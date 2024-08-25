«Оставлял ключи прямо в машине»: в Омской области подросток угнал машину соседа, чтобы покататься с друзьями

В Полтавском районе Омской области юный омич угнал машину соседа и поехал в центр, чтобы встретиться с друзьями. Теперь на него завели уголовное дело.
Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил в своем гараже «Ладу Гранту» с разбитой фарой, помятым крылом и дверью. Омич также пояснил, что оставлял гараж не запертым, а ключи в замке зажигания. Именно поэтому угонщик мог свободно взять его машину, а затем вернуть обратно.
Полицейские установили личность угонщика. Им оказался 16-летний сосед мужчины. Юный омич угнал машину и хотел встретиться с друзьями в центре, где въехал в дорожный знак и разбил машину. Утром он вернул автомобиль на место.
На подростка завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).