«Оставлял ключи прямо в машине»: в Омской области подросток угнал машину соседа, чтобы покататься с друзьями

Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил в своем гараже «Ладу Гранту» с разбитой фарой, помятым крылом и дверью. Омич также пояснил, что оставлял гараж не запертым, а ключи в замке зажигания. Именно поэтому угонщик мог свободно взять его машину, а затем вернуть обратно.