Мародеры обнесли квартиры в обрушившемся доме на Большой Зелениной

Жительница одной из квартир обрушившегося дома на Большой Зелениной в Петербурге написала заявление в полицию, узнав, что к ней домой наведались мародеры.
Пострадавшая уточняет — она зашла в квартиру, чтобы забрать ценные вещи. Однако ничего не нашла: дверь в квартиру была вскрыта, окна распахнуты настежь и все ценное украдено.
Как сообщает «Фонтанка», на мародеров якобы пожаловались и другие жильцы, которых сотрудники МЧС допустили до квартир.
В начале августа из-за угрозы обрушения дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали жителей. Сделали это вовремя — в квартирах начали вскрываться полы, по стенам расползаться трещины. Когда люди покинули здание начались локальные обрушения.