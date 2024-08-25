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Мародеры обнесли квартиры в обрушившемся доме на Большой Зелениной

Об инциденте рассказала жительница одной из квартир.

Источник: РИА "Новости"

Жительница одной из квартир обрушившегося дома на Большой Зелениной в Петербурге написала заявление в полицию, узнав, что к ней домой наведались мародеры.

Пострадавшая уточняет — она зашла в квартиру, чтобы забрать ценные вещи. Однако ничего не нашла: дверь в квартиру была вскрыта, окна распахнуты настежь и все ценное украдено.

Как сообщает «Фонтанка», на мародеров якобы пожаловались и другие жильцы, которых сотрудники МЧС допустили до квартир.

В начале августа из-за угрозы обрушения дома 1/44 по Большой Зелениной эвакуировали жителей. Сделали это вовремя — в квартирах начали вскрываться полы, по стенам расползаться трещины. Когда люди покинули здание начались локальные обрушения.