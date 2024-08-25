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75-летний житель Иркутска ушёл из пансионата и пропал

Мужчина ушёл из пансионата, расположенного по улице Поленова, 21 в Иркутске.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают пропавшего 75-летнего Александра Баргуева, который 24 августа ушёл из пансионата. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«В полицию поступило сообщение от родственников пенсионера о том, что он ушел из пансионата, расположенного по улице Поленова, 21», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 168−169 сантиметров, волосы седые, карие глаза. Мужчина был одет в темную мастерку, штаны и кроссовки синего цвета.

В полиции добавили, что мужчина может плохо ориентироваться на местности и иметь проблемы с памятью. Всех, кто что-либо знает о мужчине или о том, где он может находиться, просят сообщить в полицию.

Также в Качугском районе разыскивают 58-летнего Сергея Соловьева, который 15 августа ускакал на коне и пропал.