75-летний житель Иркутска ушёл из пансионата и пропал

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают пропавшего 75-летнего Александра Баргуева, который 24 августа ушёл из пансионата. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«В полицию поступило сообщение от родственников пенсионера о том, что он ушел из пансионата, расположенного по улице Поленова, 21», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Приметы пропавшего: плотное телосложение, рост 168−169 сантиметров, волосы седые, карие глаза. Мужчина был одет в темную мастерку, штаны и кроссовки синего цвета.
В полиции добавили, что мужчина может плохо ориентироваться на местности и иметь проблемы с памятью. Всех, кто что-либо знает о мужчине или о том, где он может находиться, просят сообщить в полицию.
Также в Качугском районе разыскивают 58-летнего Сергея Соловьева, который 15 августа ускакал на коне и пропал.