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Вандалы разрушают кладбища в Новосибирске

Неизвестные устраивают погромы на кладбищах Новосибирска.

Источник: Соцсети

В социальных сетях рассказали о том, что в Новосибирске на кладбищах участились акты вандализма.

Так, например, местный житель рассказал, что люди тратили деньги, чтобы почтить память ушедшего человека, а в результате на его могиле вырвали гранитный памятник и просто положили рядом.

В комментариях подписчики рассказали, что подобные случаи часто происходят чуть ли не на каждом кладбище Новосибирска.

«Ездили на кладбище на Клещиху убирать могилку братика мамы (умер в младенчестве), так там вообще всю оградку уперли», — написали в соцсетях.

Напомним, что вандалы разгромили могилу знаменитого сибирского Пухляша из группы Little Big.