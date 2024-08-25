Вандалы разрушают кладбища в Новосибирске

В социальных сетях рассказали о том, что в Новосибирске на кладбищах участились акты вандализма.
Так, например, местный житель рассказал, что люди тратили деньги, чтобы почтить память ушедшего человека, а в результате на его могиле вырвали гранитный памятник и просто положили рядом.
В комментариях подписчики рассказали, что подобные случаи часто происходят чуть ли не на каждом кладбище Новосибирска.
«Ездили на кладбище на Клещиху убирать могилку братика мамы (умер в младенчестве), так там вообще всю оградку уперли», — написали в соцсетях.
Напомним, что вандалы разгромили могилу знаменитого сибирского Пухляша из группы Little Big.